I očkovaným se může covidový certifikát v Tečce zobrazit jako neplatný, je potřeba ho aktualizovat

TEČKA. Pokud vám při otevření bude Tečka ukazovat všechno červeně, klikněte dole na žlutý pruh a pak klikněte na tlačítko aktualizovat. Je to tím, že jsme aktualizovali všechny systémy a aplikace tak, aby se validovaly důležité parametry podle toho, jak od dneška platí. Děkujeme.

V mobilní aplikaci Tečka se také v pondělí zkrátí platnost testů na nula minut, aby už lidé neočkovaní proti koronanaviru nebo bez prodělané nemoci nemohli aplikací dokládat covidový certifikát, doplnil NAKIT. Testy na koronavirus se až na výjimky už neuznávají jako covidový certifikát právě od pondělí.

Agentura upozornila zároveň na to, že výjimky z platného vládního opatření, zejména zřejmě pro lidi neočkované ze zdravotních důvodů, bude aplikace zohledňovat až ve své nové verzi v průběhu tohoto týdne. Kontraindikace k očkování proti covidu-19 musí do Informačního systému infekčních nemocí (ISIN), kde se evidují i data o testech či očkování, zanést lékař. Do Tečky se zatím proto nepromítají.

„Tato konfigurace čTečky a Tečky prozatím nebude podporovat výjimky z platného opatření, ty budou v nové verzi Tečky i čTečky k dispozici v průběhu týdne,“ sdělil v pondělí NAKIT. Partnerskou aplikaci čTečka mohou využívat k načtení QR kódu ti, kteří mají za povinnost covidové certifikáty kontrolovat.

Aplikaci Tečka mají staženou v mobilním telefonu víc než čtyři miliony lidí, kolem šesti set tisíc z nich ji používá denně, uvedla NAKIT počátkem listopadu. Aplikace byla spuštěna na konci června. Aplikace čTečka měla počátkem měsíce 938 tisíc stažení.