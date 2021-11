Potravinová sbírka probíhala v rekordních 1300 prodejnách, online se jde zapojit do konce listopadu

Potravinová sbírka začala v osm hodin ráno. Jen za první hodinu přicházely s dary desítky lidí a přinášely vedle trvanlivých potravin také dětskou výživu nebo drogerii. „Za posledních pět let jsme my a naši zákazníci byli schopni vybrat přes pět set tun potravin. Společnost vnímá, že je potřeba být solidárnější než kdy dřív,“ reflektuje mluvčí Globusu Lutfia Volfová.

Potřebných dobrovolníků je letos méně. Hlavně kvůli covidovým opatřením. „Snažíme se, abychom vždycky měli pokryté to, co máme mít, ale zatím je to nejtěžší sbírka,“ hodnotí vedoucí skladu Potravinové banky Jihočeského kraje Jana Šojdelová. Loni na podzim byla sbírka rekordní, potravinové banky tehdy měly prázdné sklady a prosily o pomoc.

„Doufám, že ta letošní bude taky rekordní, doufám, že se vybere přes čtyři sta tun potravin. Obrovsky nám stoupl počet osob, které podporujeme. Lidé přicházejí o práci, dostávají se do svízelné situace,“ popisuje výkonná ředitelka České federace potravinových bank Veronika Láchová. Kdo nestihl přispět během dne, může se zapojit přes vybrané on-line obchody do 30. listopadu.

Rekordní čísla

Do aktuální sbírky se zapojil rekordní počet kamenných prodejen, bylo jich přes třináct set. Akce před osmi lety začínala mnohem skromněji, konkrétně ve stovce obchodů.

Během prvního ročníku lidé darovali zhruba 66 tun potravin. Větší dostupnost sbírky pak i tohle číslo podstatně zvýšila. Dary v součtu vážily i kolem čtyř set tun. V poslední vlně letos na jaře to bylo 318, ale k tomu dalších víc než sto tun přišlo přes on-line obchody.