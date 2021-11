Elektronický recept upozorní lékaře na vakcinace pacienta, lidem připomene termín přeočkování

Lékaři budou mít od ledna povinnost každé nové očkování do systému zapsat, zpětně to ale nepůjde. Podle ředitelky Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) Ireny Storové je vakcinace zpětně obtížně ověřitelná, i když pacienti mají papírové očkovací průkazy.

„Vnímáme jako velkou výhodu, že nově narozené děti budou mít záznamy o všech provedených očkování elektronicky na jednom místě už od začátku svého života,“ uvedla místopředsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR Jana Kulhánková. Lékař tak podle ní bude moci i zkontrolovat, jestli dítě například dostalo vakcínu proti tetanu, v případě, kdy by mu po úrazu nákaza hrozila.

Nesouhlas s nahlížením do všech dat lékového záznamu může pacient vydat obecně, nebo konkrétním lékařům či lékárníkům. „Pokud má pacient nastaven generální nesouhlas s nahlížením do svého lékového záznamu, automaticky se mu nesouhlas promítne i do eOčkování,“ dodala Storová.