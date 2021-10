ANO zvažuje návrh na šéfa sněmovny, mohl by jím být opět Vondráček

„Bylo by fér, aby ANO postavilo jako nejsilnější klub i kandidáta na předsedu sněmovny, ať to dopadne, jak dopadne. Je to tak správně,“ řekla Schillerová. Podotkla, že předsednickou pozici v dolní komoře obvykle obsazuje nejsilnější poslanecký klub.

Podle Schillerové by ANO, které má 72 poslanců, mělo mít podle poměrného zastoupení místopředsedy tři. O tolik míst nebude usilovat, dodala. Koalice SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se STAN, které vyjednávají o společné vládě, nabízí hnutí ANO dvě ze šesti místopředsednických pozic.

Do čela dolní komory vítězové voleb navrhují předsedkyni TOP 09 Markétu Pekarovou Adamovou. Místopředsedkyní za Piráty by mohla být první místopředsedkyně strany Olga Richterová a za STAN místopředsedkyně hnutí Věra Kovářová.

Poslanec ANO Jiří Mašek by jako kandidáta hnutí na předsednický post viděl Radka Vondráčka, který sněmovně předsedal v minulém období. Zároveň ale nevěří, že by mohl funkci získat. Kandidovat by pak mohl na místopředsedu. „Pro mě by kandidátem být mohl,“ připustila i Schillerová.

Chyba zapomenuta

Končící premiér a předseda hnutí ANO už dříve prohlásil, že Vondráček nebude kandidátem hnutí do vedení sněmovny. Důvodem byla Vondráčkova návštěva u prezidenta Zemana v nemocnici, tu Babiš označil za chybu.

V OVM Vondráček tvrdil, že Babiš už není proti tomu, aby se o funkce ve vedení sněmovny ucházel. Mluvilo se nicméně o místopředsednictví sněmovny pro ANO. „Panu premiérovi se nelíbily okolnosti té návštěvy, ale vysvětlili jsme si, že jsem ani nemohl jednat jinak,“ prohlásil Vondráček v ČT. „Teď si to musím rozmyslet já, jak to vidím se sebou dál,“ dodal. Pro kandidaturu do vedení má prý i podporu poslaneckého klubu.

Schillerová řekla, že Vondráček své jméno očistil a pomohlo k tomu video z nemocniční návštěvy, které prezidentova kancelář v týdnu zveřejnila.