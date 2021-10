Diplomat Karlík získal dalších 270 tisíc korun za stíhání v kauze Promopro

Diplomat Radomír Karlík získal dalších více než 270 tisíc korun jako odškodné za ušlý zisk kvůli nezákonnému stíhání v kauze Promopro. Jeho nárok potvrdil Obvodní soud pro Prahu 2. Uvedla to mluvčí soudu Marcela Pröllerová. Karlík žádal původně 6,4 milionu korun. Část žaloby ale vzal zpět poté, co mu stát vyplatil téměř půl milionu korun za nemajetkovou újmu a náklady na obhajobu. Zbytek žaloby soud zamítl. Rozsudek není pravomocný. Trestní řízení v kauze státní zakázky pro firmu Promopro trvalo téměř pět let, skončilo osvobozením tří úředníků včetně Karlíka a potrestáním obžalovaných podnikatelů.