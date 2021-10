Založit offshorovou firmu jde rychle a není to trestné, komentuje Pandora Papers advokát

Advokát Libor Kyncl upozornil, že pro případné vyšetřování je důležité, aby data poskytnutá investigativním novinářům byla získána legálně. „Je důležité, aby byly použité zákonné důkazy. S tím souvisí rizika, že některé ty podklady – byť pro novináře se jeví jako legitimní – potom nebude možné použít pro zákonné vyšetřování. Ale může se také stát, že konkrétní podklad poskytne nějaké vodítko, které budou moct orgány veřejné moci využít k dohledání dalších podkladů,“ uvedl Kyncl.

Advokát: Skrýt původ peněz, vyhnout se zdanění

Redaktorka Hana Čápová ze serveru Investigace.cz vysvětlila, proč je důležité se kauzou Pandora Papers okolo premiéra zabývat. „Nabízí se, že chtěl zakrýt, že je majitelem nějaké nemovitosti, že chtěl zakrýt, že peníze, které do toho vložil, jsou s ním spojeny, a to není úplně správně,“ myslí si.

Babiš by měl podle ní vysvětlit, proč si objednal založení složité finanční transakce k zakrytí původu peněz. „Bylo to zbytečné. Proč si bohatý podnikatel nekoupil nemovitosti v roce 2009 napřímo? Jde o to, ‚proč‘ a co se vlastně dělo. Pak můžeme hodnotit, jestli to bylo zákonné, nebo nezákonné,“ řekla novinářka a uvedla, že offshorové transakce probíhaly i další léta, kdy Babiš v politice byl.

Podobně kauzu komentuje i investiční bankéř Ondřej Jonáš. „Je to ostuda pro našeho premiéra a je to ostuda i pro Českou republiku,“ prohlásil.

„Domnívám se, že majetek skryl za strukturou tří offshorových společností, mezi kterými došlo k pohybu peněz. V jeho případě šlo pravděpodobně o to skrýt původ těchto peněz a zaparkovat majetek v zahraničí, mimo dosah českých úřadů,“ předpokládá Jonáš. Podobné operace se dle něj dělají mimo jiné také proto, aby člověk snížil svůj majetek, a unikl tak zdanění.