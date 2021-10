K odvážnějším budovám v Česku chybí odvaha a tolerance, míní architekti Jiřičná a Hnilička

Architektura v minulosti byla svobodnější, i když architekti to ani tak neměli vždy lehké, je přesvědčena Jiřičná. Poukazuje například na Baťovy domy v Brně, které se dostaly do potíží. „Ale myslím, že se problémy řešily trošičku na jiné úrovni. Teď, myslím, to je skutečně trošku na hranici jak logiky, tak akceptovatelnosti,“ uvažuje architektka.

Podle Hniličky by stavebnictví velmi pomohlo, kdyby si lidé, kteří rozhodují, sedli k jednomu stolu. „Problém je, že každý sedí někde u sebe v kanceláři a přes kopírák píše rozhodnutí,“ míní urbanista, který spoluvytvářel pražské stavební předpisy.

Věří ale, že zájem o architekturu roste a lidi více než dřív zajímá, co se děje v jejich ulici. „Roste zájem o veřejná prostranství a o podobu našich sídel. Věřím, že se to bude i dál tímhle směrem vyvíjet a obecně aktivita veřejnosti a vůle zajímat se i vůle investorů vytvářet hodnoty, by mohla naši zemi trochu povznést,“ říká Hnilička.