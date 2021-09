Kdo byl v Rakousku či Chorvatsku více než půl dne a není očkován, musí nově po návratu do izolace

Kdo není očkován proti covidu-19 nebo nemoc v posledních měsících neprodělal a strávil déle než půl dne v Rakousku, musí od pondělí po návratu do Česka nejméně na pět dní do karantény. Totéž nově platí o Chorvatsku a Irsku. Všechny tři země se v nové verzi cestovatelského semaforu přesunuly do kategorie zemí s vysokým rizikem nákazy koronavirem. Ze sousedních zemí je již déle považováno za vysoce rizikové i Německo. Slovensko a Polsko jsou na tom lépe, karanténa po návratu není potřeba.