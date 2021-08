Babiš odmítl, že by Zemanovi říkal o zastavení odposlechů v prezidentově okolí

Premiér Andrej Babiš (ANO) odmítl, že by prezidentovi Miloši Zemanovi řekl, že zastavil odposlechy lidí v jeho nejbližším okolí. Vyloučil i to, že by u jeho setkání s hlavou státu mohl být kancléř Vratislav Mynář. Babiš to řekl České televizi. Zeman o víkendu v rozhovoru pro Blesk uvedl, že mu předseda vlády za přítomnosti kancléře sdělil, že odposlechy zastavil.