Kolektivní imunity Česko ještě nedosáhlo, protilátky by ale mohlo mít už 71 procent Čechů, říká vakcinolog Chlíbek

Roháčová v pořadu také řekla, že v případě očkování proti covidu-19 je nejdůležitější osvěta, a chce, aby vakcinace byla co nejvíce na bázi dobrovolnosti. Povinnému očkování v případě zdravotnického personálu by se ale nebránila.

Připomíná, že už nyní existuje povinnost očkování například proti žloutence typu B nebo spalničkám. „To očkování proti covidu nabralo až takových mysteriózních rozměrů, které nejsou vůbec namístě,“ komentuje nedůvěru řady lidí vůči nové vakcíně.

Podle Chlíbka Česko ještě nedosáhlo optima kolektivní imunity. Zároveň ale upozorňuje, že pokud do celkové statistiky naočkovaných připočteme i lidi, kteří nemoc prodělali a mají protilátky, dostaneme se u populace starší 18 let až na 71 procent lidí s citlivostí na virus covid-19.

„My víme, že lepší by bylo sedmdesát pět procent a v souvislosti s delta variantou nejméně osmdesát tři procent,“ dodává. Výsledky očkování se ale už podle něj v Česku začínají projevovat, a ukazují to i současná čísla nově nakažených.

Roháčová se domnívá, že k celostátním uzávěrám by díky vysoké proočkovanosti nemělo dojít ani se začátkem školního roku.

Prodělaná nemoc nestačí, vakcína je spolehlivější

Uznávání protilátek po prodělané nemoci jako důkaz o bezinfekčnosti by podle Roháčové bylo komplikované už z logistických důvodů. Není prý totiž vůbec jasné, jak dlouho protilátky po prodělané nemoci chrání. „To onemocnění neznáme tak dlouho, abychom si tímhle mohli být jisti,“ zdůvodňuje.

S tím souhlasí i Chlíbek, který navíc zdůrazňuje, že se lékařské světové autority shodují na tom, že by se protilátky po prodělané nemoci k hodnocení imunity neměly používat. Pro mnoho lidí by to podle něj byl důvod nenechat se očkovat. Dodává také, že i u těch, kteří onemocnění prodělali, je dobré imunitu podpořit ještě očkováním.