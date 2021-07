Dálnice D11 v Horních Počernicích bude nejspíš uzavřená až do pondělního rána

Kdy se dálnice otevře, zatím není jasné, mohlo by to být ale v pondělí ráno. „Práce musely být přerušeny z důvodu bezpečnosti, čekali jsme na techniky, kteří byli schopni dohledat, do jaké rozvodné sítě kabel jde, a odpojit ho. K výpadku elektrického proudu v okolí nedošlo, zřejmě se jednalo o doplňkovou smyčku,“ sdělila ČT mluvčí Technické správy komunikací Barbora Lišková. Prioritou je prý zprovoznit směr do Prahy, nejpozději před ranní dopravní špičkou.

Práce na demolici mostu, který převádí Božanovskou ulici přes dálnici, se kvůli nálezu kabelu zastavily na několik hodin, rozjely se znovu v noci ze soboty na neděli. ŘSD odpoledne rozšířilo uzavírku dálnice ve směru z Prahy až na exity 25 na Sadskou a ve směru do hlavního města na exit 18 směrem na Bříství na Nymbursku.

Nový most se začne stavět příští rok

Diagnostika letos prokázala, že stav mostu se zhoršuje, zatékalo do něj. V konstrukci se rozpadal beton a padal na dálnici. Před demolicí mostu byl provoz na dálnici omezen na dva jízdní pruhy v každém směru, důvodem byly přípravné práce. Příští rok začne stavba nového, řidiči musí jezdit po objízdné trase.

Provoz v Božanovské ulici bude přerušen až do dokončení nového mostu. Objízdná trasa pro osobní auta vede ulicemi Ve Žlíbku a Náchodská a pro nákladní je svedena z ulice Ve Žlíbku do Mladých Běchovic a dále po Českobrodské na Pražský okruh. Omezení se dotklo i autobusových linek 222, 224 a 221.