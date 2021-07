V restauraci stačí čestné prohlášení o samotestu, tvrdí vládní web. Podle ministerstva to již neplatí

Samotest jako průkaz bezinfekčnosti je podle nynějších pravidel přípustný pouze, když si jej host restaurace nebo hotelu udělá na místě. V podnicích také mají zásoby pro případ, že by některý zákazník samotest potřeboval. V restauracích zůstávají však tyto zásoby často netknuté. „Zatím se nám nestalo, že by o to host požádal. Naše zásoba je zhruba desetidenní,“ uvedl provozní vedoucí restaurace Na Michelské Jan Damča.

V hotelu České Žleby podle jeho ředitelky Dagmar Šubové občas samotesty potřeba jsou. Bezinfekčnost podle ní nedokáže potvrdit asi každý stý host.

Web Covid portál, na který ještě nedávno odkazoval i premiér Andrej Babiš (ANO), tvrdí, že je možné také předložit čestné prohlášení o podstoupení testu s negativním výsledkem v práci. Podle ministerstva zdravotnictví to však již neplatí. „Čestné prohlášení by už být nemělo, protože se přestalo testovat ve školách a podnicích,“ poukázala hlavní hygienička Pavla Svrčinová.