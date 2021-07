Komisaři pro autoškoly vyhlásili stávkovou pohotovost, resort dopravy vzniklé situaci nerozumí

Zkušební komisaři chtějí kvalitní systém bez zbytečné byrokracie a hlavně změny procesu vzdělávání. „Otázky při přezkušování a tematika, kterou jsou školeni (klienti, pozn. red.), jsou zaměřeny na techniku, která je už dávno zastaralá,“ řekl mluvčí Asociace zkušebních komisařů autoškol Jan Bajgar. Stát podle komisařů také dlouhodobě porušuje směrnice Evropské unie.

Asociace avizovala vyhlášení stávkové pohotovosti v minulém týdnu. Do pondělního odpoledne se k ní připojilo přes stovku komisařů. Komisaři ale upozorňují, že číslo se může dál měnit.

Ministerstvo dopravy této pohotovosti nerozumí. „Pokud se jedná o pět testových otázek z více než stovky otázek pro komisaře, tak pokud je tohle opravdu jediný důvod, tak jsme jasně řekli, že na tom netrváme,“ reagoval mluvčí resortu dopravy František Jemelka.

Komisaři jsou do jednání zapojeni, tvrdí resort

Podle resortu se také s komisaři pravidelně jedná a jsou zapojeni do přeměny českého auto-školství. „Například u změny nové legislativy byli od samého počátku až po její schválení. Přímo se podíleli na tvorbě konkrétních ustanovení, které odsouhlasili. Následně zástupce ministerstva dopravy seznámil členy Asociace zkušebních komisařů na videokonferenci a obdrželi metodiku,“ dodal Jemelka.

Asociace zkušebních komisařů chce s ministerstvem pokračovat v dalších rokováních. Na jejich výsledky počká do konce prázdnin, poté rozhodne o dalších krocích. „Jednání, která byla vedena několik let, nepřinesla žádný vývoj v diskutovaných tématech. Pracovníci ministerstva dopravy evidentně nechtějí nebo neumějí přijmout odpovědnost za činnost, která jim nepochybně náleží,“ uvedla asociace.

Stávková pohotovost zkušebních komisařů zatím provoz autoškol neohrozí. „Samozřejmě ve chvíli, kdy by došlo k tomu, že zkoušky nebudou, tak je to problém. Zejména pro žadatele, kteří čekají na zkoušky a do dneška nejsou odbavení z důvodu covidu-19,“ upozornil místopředseda Asociace autoškol ČR Jiří Novotný.