Žalobce Šaroch rozhodne o Babišově stíhání do konce prázdnin. Dostal termín, píší Seznam Zprávy

„Konečný termín rozhodnutí ve věci může být ovlivněn právě rozsahem nových informací, respektive důkazů, jež budou předloženy obhajobou a které musí dozorový státní zástupce vyhodnotit a promítnout do celkového hodnocení věci,“ sdělil serveru Jaroslav Dolejší, ředitel odboru trestního řízení z dohledového Vrchního státního zastupitelství v Praze.

Policie ukončila vyšetřování na konci letošního května, kdy Šarochovi navrhla podat obžalobu. Babiš tehdy zopakoval, že je kauza účelová a uměle vykonstruovaná, odmítl, že by kolem farmy bylo něco nezákonného. Druhá obviněná Jana Mayerová, která nyní používá své dívčí příjmení Nagyová, se ke kauze vyjádřit nechtěla. V minulosti uvedla, že je přesvědčena o tom, že zákon porušen nebyl.

Podstatou kauzy je to, že farma Čapí hnízdo původně patřila Babišovu holdingu Agrofert, v prosinci 2007 se přeměnila na akciovou společnost s akciemi na majitele a později získala evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky. Akcie vlastnily Babišovy děti a partnerka. Na dotaci by farma jako součást Agrofertu neměla nárok. Po několika letech se společnost pod Agrofert vrátila. Babiš vlastnil holding do února 2017, pak jej vložil do svých svěřenských fondů.