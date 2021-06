Školní psychologové sami potřebují odborníka. Po návratu dětí do lavic zažívají nebývalý nápor

„První dva, tři týdny jsem šla po chodbě, podívala se na dítě a dítě se se mnou dalo do řeči – a to jsem na škole teprve druhý rok, takže na sebe děti nemám navázané,“ diví se psycholožka Zuzana Knesplová ze ZŠ Mladá Boleslav. „Počítala jsem, že až se vrátíme do školy, práce bude jiná. Situace mě ale zaskočila – dojít si na záchod byl v uvozovkách problém,“ dodává.

Nápor podle několika oslovených psychologů přetrvává i v červnu. „Na červen je toho extrémně víc,“ konstatuje školní psycholožka, která si nepřála být citovaná. „Místo toho, aby se tady děti ve smíru dojemně loučily před prázdninami, tak naopak jsme ve fázi, kdy si děti začínají mezi sebou popasovávat role v kolektivech,“ dodává. „Ta situace je dramatická, a ještě se zhorší,“ přidává se předseda Asociace školní psychologie Jan Mareš.

S náročnou situací proto potřebují pomoct i sami psychologové. „Mám formu supervizí – chodím pravidelně do jednoho terapeutického centra,“ říká nejmenovaná školní psycholožka, která působí na základní škole s více než sedmi sty žáky. A dodává, že intervizní a supervizní setkání dříve spíše považovala za příjemný bonus. „Nyní už to vidím jako jednoznačnou nezbytnost,“ zdůrazňuje.