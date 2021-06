Písemné maturity studenti letos zvládli nejlépe od roku 2013, ukázala analýza

Podle již dříve zveřejněných informací letos ministerstvo školství snížilo hranici neúspěšnosti v matematice z 33 procent na 27 procent testu, jinak by byl zřejmě podíl neúspěšných větší. Úřad to zdůvodnil tím, že distanční vzdělávání v aktuálním školním roce neumožňovalo procvičit všechnu látku. Z matematiky tak propadlo 16,8 procenta studentů, tedy o 0,8 procentního bodu méně než před rokem. Výrazně se snížila neúspěšnost studentů v češtině, a to o 9,3 procentního bodu na 4,9 procenta.

Didaktické testy se konaly 24. až 26. května. Mohli je skládat všichni žáci posledního ročníku, kteří prospěli v prvním pololetí aktuálního školního roku. Testy nemuseli skládat studenti zdravotnických a sociálních oborů, kteří kvůli epidemii covidu-19 pomáhali v nemocnicích a domovech seniorů. Ostatním se s ohledem na měsíce trvající výuku na dálku prodloužil čas na napsání testů, a to v češtině a cizím jazyku o deset minut, v matematice o 15 minut.