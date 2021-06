Nemocnicím leží ve skladech léky na covid. Jako pojistka proti zhoršení epidemie

Největší zásobu bamlanivimabu mají v pražské Thomayerově nemocnici. Ta ho totiž spravovala pro celou republiku. Celkem poslala do ostatních zdravotnických zařízení přes sedmnáct set balení. „V naší nemocnici jsme spotřebovali 155 balení, na skladě jich máme 1070,“ doplňuje mluvčí Petr Sulek s tím, že další neplánují objednat.

Léky použijeme při případné podzimní vlně, hlásí nemocnice

To v brněnské Fakultní nemocnici ještě očekávají dodávku asi dvou tisíc dávek léku od firmy Regeneron, který na konci února objednal stát. Nemocnice ho pro ostatní zařízení spravuje společně s pražským Motolem. „Podali jsme ho přes sto pacientům a další tisícovku rozprodali dalším nemocnicím. Na skladě nám zbývá asi 2900 dávek,“ popisuje mluvčí Veronika Plachá s tím, že léky mají hodnotu milionů korun.

„Pojišťovna nám na to půjčila 140 milionů korun, ale na konci roku to musíme splatit. Samozřejmě nás to bude brzdit v jiných investicích nebo budeme muset sáhnout do rezerv,“ dodává.

Léky si brněnští lékaři chtějí ponechat pro případné zhoršení epidemie. Stejný přístup volí v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, která plánuje infuzní místa pro podávání látek provozovat i po prázdninách. „V současnosti je počet nově nakažených velmi nízký, ale tato léčiva budeme používat v případě podzimní vlny covidu-19,“ vysvětluje mluvčí nemocnice Jana Mrákotová.