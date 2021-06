Vláda chce s Poláky uzavřít smlouvu o Turówu, žádá ale penále za nezastavení těžby

Vláda proto uložila vládnímu zmocněnci pro zastupování České republiky před Soudním dvorem EU Martinu Smolkovi, aby navrhl uložení penále Polsku ve výši pět milionů eur (zhruba 127 milionů korun) denně kvůli tomu, že v rozporu s uloženým předběžným opatřením bezodkladně nezastavilo těžbu hnědého uhlí v dole. „Žaloba by měla být v nejbližších dnech podána,“ řekl Brabec.

Ekologická organizace Greenpeace ocenila, že Česko navrhne sankce za nezastavení těžby. Naopak zklamána je tím, že vláda uvažuje o smlouvě bez jakéhokoli omezení těžby. „Protože pokud stažení žaloby na důl otevře cestu k další těžbě až do roku 2044, tak to bude z pohledu místních lidí i z hlediska ochrany klimatu velmi špatná dohoda a selhání vlády,“ uvedla Nikol Krejčová.

Žalobu Česko nestáhne

České úřady se na unijní justici obrátily v únoru s žalobou proti rozšiřování dolu, které podle nich mimo jiné ohrožuje kvalitu pitné vody pro obyvatele Libereckého kraje. Soud EU v květnu Polsku nařídil, aby okamžitě přerušilo veškeré práce v dole nedaleko českých hranic. Polský premiér Mateusz Morawiecki ale veřejně oznámil, že nařízení nedodrží, neboť by pro jeho zemi mělo značné negativní důsledky.

Brabec v pondělí uvedl, že Česko nyní žalobu nestáhne. Takový případný krok bude záviset na tom, zda Polsko bude plnit podmínky ve sjednané smlouvě.

Evropská komise také dříve několikrát zopakovala, že Polsko musí okamžitě zastavit těžbu uhlí v dole Turów, a to až do vydání konečného verdiktu v tomto sporu. Polsku ale patrně nehrozí žádný postih, který by iniciovala sama exekutiva EU. Mluvčí Komise v květnu sdělila, že pokud se polské úřady rozhodnutí nepodřídí, může soud na žádost Česka vyměřit státu pokutu.