Příjmení se nepřechylovala už za Masaryka, upozornila Valdrová. Jde o globalizaci, oponuje Oliva

Přijetí některých příjmení však může působit nezvykle, typicky pokud je v mužském tvaru, jako je tomu například u jména Novotný. Podle Valdrové tak lze i u příjmení žen používat mužské koncovky. „Bude to paní Novotný. Já mám třeba kolegyni, která se jmenuje Konečný a všichni to respektují,“ uvedla Valdrová a poukázala na to, že ženy nejsou nesvéprávné a jsou si vědomy, že ponesou následky svého rozhodnutí.

„Některá příjmení se přechylovala, jiná ne, my se k tomu vracíme. Je dobré naslouchat veřejnosti. Jak jazykovědci a jazykovědkyně sami říkají: my jazyk nepředepisujeme, my ho registrujeme,“ uvedla.

Podle Olivy však takový postup odporuje takzvané ekonomii jazyka, kdy jde o vyjádření obsahu co nejúspornějšími prostředky. „Je možné nějak supletivně dodat informaci o rodu a pádu, ale musíme si pomáhat slůvky, která přidáváme a která by za normální situace byla zbytečná,“ řekl.

Podle jazykovědce Karla Olivy je však používání podobně nezvyklých tvarů „pošlapáním češtiny“. „Pokud si žena ve svém občanském životě skutečně bude přát takové příjmení používat, tak ať ho používá. Pro evidenci obyvatel (…) pro to ale nevidím důvod a myslím si, že je to opravdu velmi nešťastné rozhodnutí. Rozhodnutí, které poškodí češtinu, poškodí komunikaci,“ uvedl Oliva.

Snahu zákonodárců Oliva vnímá jako nátlak na opuštění národního jazyka. „Tohle je evidentní nátlak na to, abychom se globalizovali, abychom ustoupili od češtiny. Možná, že navrhovatelé vnímají češtinu jako nějaký podivný relikt minulosti v našem globálním světě a chtějí se jí svým způsobem začít zbavovat. To je legitimní názor, ale pak by to opravdu měli říct takto,“ poznamenal Oliva.

Podle Valdrové jde o princip. „Když používáte jména tak, jak mají být, tak projevujete skutečnou úctu ženě. A za druhé, jestliže musíme přidávat další větné členy nebo přemýšlet, jak to říct jinak, tak to přece rozvíjí jazyk. To je to, co si může jazykovědec a jazykovědkyně jenom přát,“ zakončila.