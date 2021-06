Teplárny topily až do konce května, odběr ovlivnila covidová omezení

Topná sezona na přelomu let 2020 a 2021 byla podle sdružení o devět dní delší, než je průměr dekády, který je 238 topných dnů. „Z průzkumu v teplárnách vyplývá, že domácnostem se dodávky tepla zvýšily jak vlivem studenější zimy, tak i vlivem protiepidemických opatření, kdy lidé byli více doma. Celkově to může být ve srovnání s minulou zimou podle místních podmínek až o 13 procent tepla více, výraznější vliv na navýšení ale mělo počasí, zhruba do deseti procent,“ uvedl ředitel TS ČR Martin Hájek.

K mírnému navýšení dodávek tepla došlo podle sdružení rovněž u zdravotnických zařízení. U dodávek tepla pro průmysl pak byla omezení minimální a dodávka podobná jako minulou zimu. Nejvíce protiepidemická omezení postihla obchodní centra, sektor klasických služeb, kulturní a sportovní zařízení. Ve službách byl propad dodávek tepla i v desítkách procent, oznámilo TS ČR.

Výsledek každé teplárny podle něj závisí na podílu jednotlivých skupin odběratelů. „Teplárny s vyšším podílem dodávek tepla pro domácnosti a průmyslovou výrobou dodaly v porovnání s minulým topným obdobím až o desetinu tepla více. Teplárny s vyšším podílem skupin odběratelů, které byly omezené v provozu, dodaly tepla zhruba podobně jako v minulém topném období nebo jen o nižší jednotky procent více,“ uvedl Hájek.