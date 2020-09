Teplárny zahajují topnou sezonu. Letos později než loni a po celé republice

Topná sezona podle vyhlášky ministerstva průmyslu a obchodu trvá od začátku září do konce května. Vytápění je možné přerušit nebo omezit dříve, pokud průměrná venkovní teplota vystoupá dva dny po sobě nad 13 stupňů Celsia a nečeká se ochlazení.

Sdružení uvedlo, že více než polovina domácností v domech s moderními domovními předávacími stanicemi přímo napojenými na soustavy zásobování teplem může začít s přitápěním podle vlastního uvážení kdykoliv a nemusí čekat na splnění uvedené podmínky.

Ostatní zákazníci mohou požádat teplárny o dodávku tepla pro vytápění ještě před splněním vyhláškou dané průměrné denní teploty, pokud je to v teplem zásobované lokalitě technicky možné. „Pracovníci tepláren přes léto tradičně prohlédli a opravili zařízení kotelen, distribučních sítí a předávacích stanic, aby opět bezchybně fungovala až do května příštího roku,“ uvedl předseda výkonné rady sdružení tepláren Tomáš Drápela.

Veolia chce zvýšit spolehlivost dodávek

Topnou sezonu zahajuje také společnost Veolia Energie ČR, která působí hlavně v Moravskoslezském a Olomouckém kraji nebo Praze. V pátek a v následujících dnech začne postupně dodávat teplo ve všech regionech.

Sezona letos začíná o pár dní později než loni, kdy firma zahájila dodávky 20. září. Topit přestala až 1. června a podle mluvčí to byla nejdelší topná sezona za poslední tři roky.

„Letní měsíce jsme využili k intenzivní přípravě na topnou sezonu. Proběhla řada oprav a investičních akcí, které přispějí k další ekologizaci provozů a zvýšení spolehlivosti dodávek tepla a teplé vody,“ uvedl generální ředitel Veolie Energie Reda Rahma.

Teplárny Brno cenu nemění

Teplárny Brno s ohledem na předpověď počasí na víkend, kdy průměrná denní teplota nemá nepřekročit 13 stupňů Celsia, zahájily topnou sezonu v pátek. Cena tepla je podle webu tepláren stejná jako v minulé sezoně, tedy 635 korun za gigajoule.

„Vycházíme vstříc především požadavkům našich odběratelů. Meteorologové hlásí na víkend výrazné ochlazení a déšť, proto chceme hlavně před nadcházejícími třemi volnými dny zajistit domácnostem tepelnou pohodu,“ uvedl ředitel Tepláren Brno Petr Fajmon. Loni se radiátory v brněnských domácnostech i firmách rozehřály o týden dřív, 18. září.

Minulá topná sezona skončila letos 1. června, byla tak delší než obvykle, zároveň ale velmi teplá. Od 18. září 2019 do 1. června 2020 nezaznamenali energetici ani jeden den s průměrnou teplotou nižší než minus pět stupňů Celsia. Naopak nadprůměrný byl počet dní s průměrnou teplotou nad plus pět stupňů, od začátku října do konce března jich bylo 94, tedy nejvíc za posledních deset let. Původně teplárny přestaly teplo dodávat 19. května, pak se ale chladné počasí vrátilo a po týdnu musely znovu začít topit.

ČEZ Teplárenská startovala už ve středu

V Královéhradeckém kraji pak s příchodem chladného počasí zahájili topnou sezonu o jeden až dva týdny později než loni. V Hradci Králové v pátek začala topit společnost Tepelné hospodářství Hradec Králové, loni přitom dodávky tepla spustila 18. září. Firma v Hradci Králové dodává teplo do 24 tisíc domácností s 80 tisíci lidmi.

Již ve středu zahájila sezonu společnost ČEZ Teplárenská na Trutnovsku. Proti loňskému roku to bylo o týden později. Z elektrárny ČEZ Teplárenské v Poříčí u Trutnova proudí teplo kromě Trutnova i do podkrkonošských Mladých Buků, Horního Maršova, Bohuslavic, Suchovršic, Úpice, Radvanic a Svobody nad Úpou.

ČEZ Teplárenská má i teplárnu ve Dvoře Králové nad Labem, která dodávky zahájila v pátek. Loni dvorská teplárna začala topit již 12. září. Celkem ČEZ Teplárenská dodává na Trutnovsku teplo 15 600 domácnostem.

Ve Zlínském kraji se rozjedou o víkendu

Teplárny ve Zlínském kraji chystají začátek sezony až na víkend, jak informovali zástupci teplárenských společností. Týká se to domácností například ve Zlíně nebo Vsetíně.

Společnost Zásobování teplem Vsetín ve čtvrtek a v pátek postupně uváděla do provozu všechny objektové předávací stanice. „Pro nejlepší využití tepelné energie si otevřete v nejbližších dnech naplno všechny termoregulační ventily na svých radiátorech a proveďte si v domech odvzdušnění otopných soustav. Následně je nastavte na teplotu, na kterou jste zvyklí,“ uvedla společnost na svých webových stránkách.

O víkendu by se mělo začít vytápět také v Uherském Hradišti. „Venkovní teploty již odpovídají vyhlášce a v domech již bude teplo potřeba,“ řekl Michal Chmela, jednatel společnosti CTZ. O víkendu začne pravděpodobně vytápět také Teplárna Otrokovice, která loni začala už 19. září.