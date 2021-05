Štrougal a Vajnar za střílení na hranicích stíháni nebudou, rozhodlo státní zastupitelství

O zastavení stíhání rozhodlo loni v září nepravomocně Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 1. Minulý pátek ho potvrdil náměstek městského státního zástupce v Praze, který zamítl stížnosti poškozených, sdělil Cimbala. Podle mluvčího se při tom vypořádal jak s argumentací ohledně procesního postupu policie a státních zástupců, tak i s námitkami směřujícími proti znaleckému posudku a jeho zhotovitelům.

„Po prostudování věci a posouzení všech známých skutečností dospěl k závěru, že stížnosti je namístě jako nedůvodné zamítnout. Stěžovatelé byli o tomto vyrozuměni,“ uvedl Cimbala.

Štrougalovi je šestadevadesát let a Vajnarovi devadesát. Policejní Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu (ÚDV) zahájil jejich stíhání v listopadu 2019. Mužům kladl za vinu zneužití pravomoci, za což jim hrozilo dva až deset let vězení. Úřad obvinil také někdejšího generálního tajemníka Komunistické strany Československa Miloše Jakeše, který ale následně ve věku 97 let zemřel.