Anonymní alkoholici nebo gambleři se opět můžou sejít osobně. Závislých přibývá

Jejich linku podle něj od minulého března oslovilo zhruba pět lidí denně, dříve tolik hovorů přišlo za týden. Odloučení se nejvíc dotklo aktivně závislých a nově střízlivých. „Anonymní alkoholici jsou kontaktní společenství. Bez osobního kontaktu to je, jako bychom fungovali jenom napůl,“ doplnil.

A kluby čekají na to, až se situace ustálí. „Práce se skupinou je dlouhodobá a zákazy shromažďování lidí v uzavřených prostorách by vždy skupinu prakticky zrušily,“ upřesnil ředitel organizace Martin Klíč. Setkávání tak budou nadále probíhat individuálně, i přestože by se skupiny sejít mohly.

Počet klientů se od počátku pandemie podle Klíče téměř zdvojnásobil. Nejčastěji přitom řeší problémy s alkoholem, podstatnou část nově příchozích tvoří ženy. „Obrací se na nás i velký počet rodinných příslušníků se žádostí o radu, jak mají postupovat v případě rizikového pití člena rodiny,“ doplnil.

Gambleři o setkávání na internetu nestojí

Setkávání v on-line prostředí naopak moc nevyhovuje Anonymním gamblerům. S dalším rozvolněním se tak plánují vrátit k původní činnosti. „Anonymní gambleři jsou přeci jenom citlivější na anonymitu, při on-line setkání se vám může kdokoliv přihlásit, důvodem nemusí být automaticky snaha zbavit se závislosti, lze lehce pořizovat zvukový či obrazový záznam,“ vysvětlili zástupci gamblerů, kteří komunikují s médii pouze anonymně.

Od pondělí plánují provozovat osobní setkání, na která se bude možné připojit i prostřednictvím klasického hovoru přes mobilní telefon. Po úplném uvolnění protikoronavirových opatření chtějí rozšiřovat působnost do menších měst, kde by mohli být otevřenější pro nově příchozí. Zejména těm zůstali kvůli nevyhovujícímu on-line prostředí uzavřeni. Počet kontaktů, které by o setkávání stály, se měnil podle aktuální situace a přesunu gamblingu z heren na internet.

Češi se se začátkem pandemie chopili skleniček

Od loňského jara, kdy pandemie nemoci covid-19 začala, se podle studie Národního ústavu duševního zdraví zvýšil o 60 procent počet lidí, kteří pili pravidelně každý týden a častěji nadměrné dávky alkoholu. Nárůst je stejný u všech druhů alkoholu, a to u piva, vína i destilátů. Podle studie může mít vliv chronický stres způsobený ekonomickou nejistotou a obavami o zdraví.