V sobotu opět ubylo nakažených, stouplo však reprodukční číslo. Očkovaných přibylo nejvíce za nepracovní den

Ve srovnání s předchozí sobotou byl denní přírůstek asi o šestinu menší. Byl to sice další pokles, ale ve srovnání s předchozími dny, kdy mezitýdenně klesaly počty nových případů často o třetinu nebo i více, mírnější. Reprodukční číslo, které míru poklesu počtu nakažených reflektuje, tak poněkud stouplo, stále však zůstává hluboko pod jedničkou na hodnotě 0,76.

Za neděli, kdy jsou počty pozitivních testů vždy nejnižší z celého týdne, klesají počty nových případů již od první poloviny dubna, ale v sobotu klesl denní přírůstek pod tisíc až 8. května. O týden později se to opakovalo s 596 novými případy – což bylo za sobotu nejméně od 5. září. V pracovní dny ale zatím zůstávají přírůstky více než tisícové.

V neděli končí doba bez kultury a restauračních zahrádek

Neděle je posledním dnem, kdy v Česku nelze zajít do restaurace, kdy musí být zavřené posilovny a fitness centra a také kdy nelze pořádat kulturní akce. Ty budou zprvu možné pouze venku a s negativním testem, stejně jako posezení v restauraci. Vedle toho budou opět povoleny návštěvy pacientů v nemocnicích a více lidí než dosud bude moci do zoologických zahrad.

V pondělí také skončí rotační výuka na prvním stupni základních škol, a to v celé republice. Na druhém stupni ještě vláda rozlišuje mezi kraji, kde je větší množství nakažených. V nich žáci zatím zůstanou na rotační výuce, úplně plné budou od pondělí základní školy v sedmi regionech, kde je epidemická situace lepší. Ve zbylých krajích potrvá rotační výuka ještě týden, potom skončí, pokud to vývoj epidemie dovolí. Od 24. května by měla začít běžná výuka i na středních školách.