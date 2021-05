K očkování se od úterý budou moci registrovat i pětačtyřicátníci, rada vlády schválila urychlení o den

Skupina lidí, kteří se mohou přihlásit k očkování proti covidu-19, se naposledy rozšířila minulou středu, kdy se registrace otevřely lidem ve věku 50 až 54 let. O týden dříve se mohla začít hlásit předchozí skupina 55 až 59 let. Pro následující věkovou kategorii se centrální registrační systém otevře o den dříve než po týdnu.

Z dosud poslední skupiny 50 až 54 let se podle ministra zdravotnictví Petra Arenbergera (za ANO) přihlásilo do pátku 155 tisíc zájemců o očkování, dalších 108 tisíc bylo očkováno již dříve v rámci přednostních skupin, jako jsou zdravotníci, učitelé nebo chroničtí pacienti. Celkem to však byla jen asi třetina z celkového počtu 686 tisíc lidí v tomto věku.

Proti novému typu koronaviru se v Česku očkuje od konce prosince. Zdravotníci dosud aplikovali více než 3,65 milionu dávek vakcíny. Obě dávky dostalo přes milion lidí. Ambicí vlády bylo ale po Velikonocích očkovat sto tisíc lidí denně, což se dosud nedaří. Dosavadním denním rekordem bylo 86 tisíc dávek podaných 6. května. Kapacity očkovacích center a ordinací, kde očkují praktičtí lékaři, jsou dostatečné i pro další zvýšení tempa, málo je ale vakcíny.