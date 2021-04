Lidé kupovali v rámci sbírky potraviny pro potřebné, hodily se konzervy i těstoviny

Do sbírky se zapojily všechny velké řetězce a tři on-line obchody. Často přizpůsobily i nabídku. „V týden sbírky máme vždy v akci trvanlivé potraviny, ať už je to mouka, rýže, cukr,“ přiblížila například mluvčí řetězce Kaufland Renata Maierl.

Láchová připomněla, že loni na podzim se potravinové banky dostaly do situace, kdy jejich sklady zely prázdnotou. „V tuto chvíli ještě máme co poskytovat lidem, kteří to potřebují. Konzervy, těstoviny –⁠ to jsou komodity, kterých je trvalý nedostatek. Ale tím, jak se výrazně zvýšila potřeba potravinové pomoci, což podle našich statistických dat je zhruba plus šedesát procent v posledních dvanácti měsících, tak máme také spočítáno, že by nám ty potraviny došly někdy v průběhu léta,“ vysvětlila ředitelka.

Dodala, že pokud by se povedlo vybrat tři sta, čtyři sta tun potravin, byl by to veliký úspěch a bylo by to množství potravin, které by lidem pomohlo překonat dobu do další sbírky.

Sbírka potravin se koná dvakrát ročně, na jaře a na podzim. Pořádá ji Česká federace potravinových bank ve spolupráci se Svazem obchodu a cestovního ruchu ČR, klíčovými obchodními řetězci působícími na českém trhu, Asociací společenské odpovědnosti a partnery z neziskového sektoru.