Hrady a zámky vyhlížejí druhou covidovou sezonu, chystají nové trasy i audioprůvodce do mobilu

Novinku v podobě audioprůvodce do mobilu nabídne letos návštěvníkům Karlštejn i Český Krumlov. „Chtěli jsme bezkontaktní provádění turistů a druhou možností by byl audioguide (elektronické zařízení s nahrávkami – pozn. red.), který by se ale musel neustále dezinfikovat,“ vysvětluje kastelán hradu Český Krumlov Pavel Slavko.

„Audioprůvodce jsme plánovali už dlouho, ale koronavirus ukázal, jak je užitečný,“ říká karlštejnský správce Lukáš Kunst. „Lidé si ho budou moci stáhnout a poslechnout i na nádvoří, což přijde vhod, pokud bude dovnitř moci jen velmi omezený počet lidí,“ dodává.

Uzavřená pevnost, nebo Na kafe s kastelánem

Na tomto hradu také využili pokles počtu turistů a vymysleli prohlídku s názvem Karlštejn jako uzavřená pevnost. Maximálně devět účastníků si bude moci prohlédnout celý areál i s nádvořím bez dalších turistů. Tuto zkušenost už mají na hradě z loňského května a června. Stejně jako loni chtějí zařadit i mimořádnou prohlídku pro šest lidí nazvanou Na kafe s kastelánem.

Hrad Bouzov připravil do menších místností informační texty, které si návštěvníci sami přečtou. Kvůli možnému přenosu virů během hlasitých projevů se s průvodcem počítá jen ve větších prostorech. „Texty budou na malých malířských stojanech, kterých bude v místnosti více, aby lidé nestáli u jednoho,“ popisuje kastelánka hradu Zuzana Šulcová.

Druhým rokem také Bouzov otevře venkovní prohlídku vedoucí hradním příkopem. „Jde o jedinou prohlídku hradu, na kterou můžete třeba i se svým psem,“ dodává Šulcová.