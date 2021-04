V sobotu začnou opravy Štěrboholské radiály, ve směru do Prahy čeká řidiče zúžení

Etapa 1:

1a: 2+2 Jízdní pruhy v celé délce úseku

1b: (27. 4 – 29. 4.) Bude uzavřena část mimoúrovňové křižovatky (MÚK) Běchovice-výjezd z Českobrodské na Štěrboholskou ve směru do centra a dále zúžení do 1 jízdního pruhu ve směru do centra.

1c: (14. 5. – 16. 5.) Zúžení do 1 jízdního pruhu ve směru do centra, v úseku u čerpací stanice MOL.