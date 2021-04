Komentátor Šídlo: To, že se ministr odvolává sám, jsem ještě neviděl

Překvapilo vás, že se několikatýdenní spekulace nakonec potvrdily a premiér v době pandemie opět vyměnil ministra zdravotnictví?

Všichni jsme čekali, že to tak bude, dokonce se správně tipovalo i datum. Pak to ale zkomplikovala zpráva CNN Prima News, že budou vyměněni dokonce dva ministři. Ale mě už to nepřekvapilo. Vůči odvolanému ministrovi byla celá situace na hranici odkopnutí, tohle bylo nedůstojné.

Je normální, aby se v médiích otevřeně a dlouho mluvilo o tom, že bude odvolán, když právě ministr zdravotnictví je hlavní tvůrce protipandemických opatření?

To, že bude Jan Blatný vyměněn, oznámil Václav Moravec už prvního února. Tuším, že řekl, že to bude za čtrnáct dní. Trvalo to o něco déle a trvalo by to asi kratší dobu, kdyby nevyšel rozhovor s prezidentem, ve kterém řekl, že Blatný musí být odvolán okamžitě. Babiš to nechtěl dělat na povel. Ministr Blatný se stal takovým otloukánkem, kterého nešlo brát vážně. Na jednu stranu vydával opatření, na druhou stranu se situace pořád zhoršovala, a navíc jsme pořád poslouchali, že bude odvolán. To je něco, čemu by ministr neměl být vystavován tak dlouho. Když s ním premiér není spokojen, tak ať ho odvolá.

„Skočili jsme na to všichni“

Do hry na poslední chvíli vstoupilo možné odvolání ministra školství Roberta Plagy (za ANO), tato informace se nakonec ukázala jako lichá. Bylo chybou ji zveřejnit?

Nevím, jak ji měla CNN Prima News ověřenou, tam se hrála nějaká politická hra. O odvolání Plagy se taky mluví a zintenzívnělo to po neshodě na rotační výuce. Stali se obětí jakési hry a cílené dezinformace. Skočili jsme na to ale všichni, aniž bychom to měli ověřené.

Do jaké pozice takové situace staví novináře?

My bychom měli být schopni rychle reagovat na to, co se děje. A to, že jsme Blatného odvolali už několikrát, je pravda. Ale jde také o to, jak komunikuje vláda, co říká veřejnosti a jak vyměňuje v dnešní době jednoho z nejdůležitějších ministrů. Další věcí je, jak Andrej Babiš ministry vybírá, stále hraje na to, že vybírá odborníky. A pořád říká, že to není politický krok. Samozřejmě, že je. Neznám političtější krok než odvolání ministra.

Z hlediska toho, jak se dělá politika, bylo vše v pořádku?

Obecně platí, že předseda vlády má právo vyměnit si koho chce, což v téhle době ale neplatí. Víme, jak se prezident tvářil na nějaké výměny. My se navíc bavíme o vládě, která komunikuje naprosto šíleným způsobem, takže odvolání – neodvolání dvou ministrů mi přišlo skoro v normě, ta norma už je posunutá hodně k zemi. Ohledně komunikace premiéra je lepší, když nebude říkat už vůbec nic. Mě je ministra Blatného skoro líto, ale vybral si to sám. Kdyby se říjnu kohokoliv zeptal, tak mu řekne, jak dopadne.