S covidem už pomáhá bamlanivimab, příští týden dorazí lék od Regeneronu

Pětadvacátého února dostala ve Fakultní Thomayerově nemocnici první protilátkový koktejl v infuzi onkologická pacientka s covidem. Od té doby ho nemocnice podala dalším víc než čtyřiceti lidem. Ani jeden dosud nepotřeboval kvůli covidu nemocniční péči. Právě tomu má přípravek zabránit.

Z dodávky tří tisíc kusů se z nemocnice lék posílá dál. „Většinou ty nemocnice, které mají zájem a mají pacienty, tak nás osloví a my je okamžitě zásobujeme,“ přibližuje ředitel Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze Zdeněk Beneš. Zatím nejvíc dodávek šlo do Hradce Králové, karlovarské nemocnice nebo do pražského IKEMu.

Thomayerova nemocnice dosud vydala 560 dávek léků do téměř šedesáti různých nemocnic v Česku. Dalších zhruba 2400 má na skladě. Teď se řeší, jak je co nejlépe dostat k vhodným pacientům.

„My je rekrutujeme z těch, kteří jsou naši ambulantní pacienti. Celý problém je, že ten hlavní nápor pacientů by měl jít z terénu, od praktických lékařů,“ vysvětluje přednostka Pneumologické kliniky Fakultní Thomayerovy nemocnice Martina Vašáková.