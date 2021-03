Hašek určitě nečekal, že Švejk bude přeložen do desítek jazyků, říká jeho pravnuk

Martin Hašek uvedl, že ani sám jeho pradědeček zřejmě takový úspěch nečekal. „V době, kdy začali vydávat první díly na Vinohradech, tak to probíhalo trochu takzvaně 'punkově', protože výtisky dávali různým restauratérům, kteří to prodávali právě v těch hostincích. Později, když psal tady v Lipnici nad Sázavou, umírá totálně zadlužen. Nemyslím si, že by si on v té době myslel, že to bude přeloženo do 58 jazyků,“ uvedl.

Připomněl také, že jeho pradědečkovi s psaním Švejka pomohl i písař, protože autor si na zabijačce opařil ruku. Musel si tak najmout někoho, kdo mu pomůže. „Švejk tak byl diktován, takže to potom šlo celé rychleji,“ uvedl.

Hlavní motivací pro napsání Švejka byla podle Haška finanční stránka. Podle něj dokázal pradědeček využít svého talentu, aby se uživil tím, co dobře uměl. Připomněl ale také, že Jaroslav Hašek měl velké dluhy, které do své smrti nedokázal splatit.