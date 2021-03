Vládní zmocněnec pro jadernou energii: Dostavbu Dukovan zaplatí stát, ČEZ se podílet nebude

„Diskuse, která dnes probíhá o tom, jaký podíl investice by měl ČEZ hradit ze svého, skončila u rozhodnutí předsedy vlády (Andreje Babiše - ANO) na stoprocentním financování ze strany státu, protože dohoda nebyla nalezena,“ řekl ve středu Míl.

O tom, že by stát mohl stavbu nového jaderného zdroje v Dukovanech financovat zcela sám, mluvil už na konci ledna vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Uvedl, že je to varianta pro případ, že by zapojení energetické firmy ČEZ do placení bylo příliš drahé. Podle původních plánů se stát měl podílet 70 procenty, zbylých 30 procent pak měl zaplatit ČEZ.

„My jsme potom přišli s myšlenkou, že by ČEZ se měl podílet – minimálně v prvních dvou etapách – to znamená příprava výstavby do zahájení výstavby, vlastním vkladem. Ale musím objektivně říct a popravdě přiznat, že ta jednání nespěla k pozitivnímu cíli,“ řekl Míl.