Je třeba postavit sedmdesát očkovacích center, vyzývá Válek. Distribuci musí řídit vláda

Ideálním řešením by podle něj bylo vytvoření asi sedmdesáti očkovacích center. „Třetina by měla být opravdu velkokapacitní a nastavené by to mělo být tak, že se budou očkovat od nejstarších po nejmladší,“ nastínil. Dodal, že distribuci do krajů musí zkoordinovat vláda, a to podle počtu a struktury obyvatel.