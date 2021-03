Soudce Sovák opustil vazbu, píše server Seznam Zprávy. Za korupci mu hrozí až dvanáct let vězení

Obvodní soud pro Prahu 1 poslal sedmdesátiletého Sováka do vazby počátkem prosince. Zdůvodnil to obavou, že by mohl působit na dosud nevyslechnuté svědky nebo mařit prověřování případu.

Sovák je obviněný z toho, že nerozhodoval nezávisle, spravedlivě a nestranně. Podle vyšetřovatelů si tak počínal zejména kvůli slibům protiplnění od svého přítele, spoluobviněného podnikatele Milana Bíby. Soudce trvá na tom, že úplatky nebral.

Policie vyšetřuje mimo jiné to, zda chtěl Sovák úplatek padesát milionů korun za mírnější trest pro stavební společnost Metrostav. Zajímá se také o to, zda za příslib úplatku ovlivnil kauzu, v níž zprostil obžaloby dalšího svého spoluobviněného, Arména Gagika Tonyana. Bíba a Tonyan původně rovněž byli ve vazbě, pražský městský soud je pustil na svobodu 22. ledna.