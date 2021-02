Místo „kapříků“ tentokrát zachytily záznamy „petky“. Dva aktéři fotbalové kauzy s policií spolupracují

Z odposlechů vyplývá, že se Berbr s Kohoutem domluvili například na změně rozhodčích řídících zápas Slavoje Vyšehrad se Sokolem Živanice v červnu 2019, díky kterému se vyšehradští dostali do druhé ligy. Když sekretář komise rozhodčích řekl tehdejšímu místopředsedovi Fotbalové asociace, kdo by měl utkání řídit, nadiktoval Berbr jiná jména. Na závěr hovoru zaznamenaného policií mu Kohout poděkoval.

Dodatečně ujišťoval, že to byl docela běžný hovor. „To je taková hantýrka. Vím, že teď to zní špatně, ale rozhodně tam není nic nezákonného,“ řekl Reportérům ČT. A co znamená „povolení zabíjet“? Údajně ujištění, že „proběhne všechno v pořádku“. „My jsme to s Romanem takhle říkali,“ dodal.

Podle bývalého fotbalisty Ladislava Vízka to nebylo nic neobvyklého. „On (Berbr) byl bezmezný pán nad naším fotbalem. Prostě řekl, Vyšehrad postoupí – zvlášť když tam měl kamaráda – tak Vyšehrad postoupil,“ podotkl.

Bývalý rozhodčí Antonín Kordula je přesvědčen, že leckdo fakticky neměl jinou možnost než Romanu Berbrovi vyhovět. „Když se dostavil někdo, kdo neměl, tak to velice často končilo tím, že musel fotbalové prostředí, které měl tak rád, opustit,“ poukázal. Důsledkem podle něj bylo, že „naprostá většina rozhodčích, která působila nebo působí na profi listinách, tam byla z toho důvodu, že Romanovi Berbrovi nevadila“.

Zmíněný zápas Vyšehradu se Živanicemi skončil 2:1 pro Vyšehrad, byl však plný sporných okamžiků, kterých si všímali i diváci. Vyšehradští zprvu prohrávali, v té situaci jim rozhodčí pískli přímý kop, a potom penaltu, díky které vyrovnali na 1:1. Později dali druhý gól, zatímco živanickým rozhodčí udělili celkem šest žlutých karet.

Podle policie neřídili rozhodčí utkání takovým způsobem jen kvůli přání Romana Berbra. Vyšetřovatelé tvrdí, že Vyšehrad za výhru zaplatil sto tisíc korun, což aktéři zápasu odmítají.