Znalec z kauzy Kramný odsouzený za zkreslený posudek se obrátil na Nejvyšší soud

Znalec Igor Fargaš se na Nejvyšší soud obrací poté, kdy mu Krajský soud v Ostravě loni v červenci za zkreslení posudku pravomocně potvrdil podmíněný trest v délce devíti měsíců se zkušební dobou jeden a půl roku. A to i přesto, že původní roční podmínku udělenou okresním soudem krajský soud lehce zmírnil.

Fargaš nedostatky posudku připustil, vysvětloval je u soudu tím, že neměli dost času a přístup ke všem důkazům. Nejasnosti chtěli s kolegou vyřešit před soudem. Vinnu za účelové zkreslení posudku ale oba znalci dlouhodobě odmítají. Případ tak nyní ještě přezkoumá Nejvyšší soud.

Matlach si u soudu vyslechl o něco přísnější podmíněný trest než Fargaš, krajský soud ho pravomocně odsoudil podmíněně na jeden rok do vězení se zkušební dobou dvou let. Oběma znalcům soud navíc uložil zákaz činnosti. U Fargaše na čtyři roky, u Matlacha na pět let.