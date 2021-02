Plaga věří v návrat maturantů a deváťáků do škol od března. Čekaly by je samotestovací sady

Ministr Plaga zdůraznil, že by se jednalo o testování žáků ve školách, nikoliv doma, a opravdu by šlo o samotestování. Samotný proces by tedy nezajišťovali učitelé, jak uváděly některé zprávy. Škola by měla na starosti evidenci výsledků.

Testy zatím ještě nejsou objednány, prozatím je na seznamu zhruba 40 typů, které jsou na trhu dostupné. Z nich by měla být vybrána užší skupina samotestovacích sad. Plaga věří, že se do prvního března podaří logisticky zvládnout jejich rozvoz.

Jak pak budou využity, záleží na ředitelích – jak určí místa odběru, eventuálně i časové rozfázování nástupu do škol. „Musí se to stihnout,“ řekl ministr. Věří, že nástup do škol „nezhavaruje na nedostatku testů“. Zároveň připustil, že je jednodušší vybrat vhodné testy při nouzovém stavu.

Co nejrychlejší možný nástup studentů do škol bere Plaga jako prioritu, i za cenu toho, že by se zpřísnila opatření jinde. Například testováním lidí ve firmách. Současná ideální představa je, že by se pak ve čtrnáctidenních intervalech vracely do škol další skupiny studentů, včetně jejich rotace. To vše je ale podmíněno reálným vývojem pandemické situace a názorem ministerstva zdravotnictví.

Informace o podobě maturit přišly pozdě

Studenti přítomní ve studiu vyčítali ministrovi, že dostali pozdě informace o podobě letošních maturit. Zároveň však všichni tři uvedli, že nejsou pro zrušení ústních zkoušek.

Plaga připustil, že časová prodleva mohla vzniknout konzultacemi podoby maturit například se zástupci asociací ředitelů či se samotnými učiteli. Nepočítalo se také, že studenti budou tak dlouho mimo školy. Zmínil pak, že ministerstvo zajistilo didaktické testy, které lze procvičovat on-line, a k nim dodává i podpůrná vysvětlující videa pro nejtypičtější úlohy.

Při vyhodnocování testů od Cermatu by měla rozkladová komise přihlédnout k případům, kdy by byla u některé otázky extrémní neúspěšnost. Přibyl i jeden zkouškový termín pro studenty, kteří se věnovali dobrovolnické práci či pomáhali ve zdravotnictví.