Úřad pro dohled nad stranami vstoupil do kampaně rozpolcený. Předseda může vše a nelze ho zastavit, varoval člen vedení

Úřad pro dohled nad hospodařením stran bude letos dohlížet na druhé sněmovní volby od svého vzniku. Do nového roku však vstoupil rozpolcen. Členové vedení si stěžují na předvánoční změnu organizačního řádu. Tvrdí, že posílil pravomoce předsedy a může umožnit zásahy do nezávislého výkonu dohledu a kontroly nad kampaní.

Že ke sporům dochází na začátku předvolební kampaně, podle Outlého nutně neznamená komplikaci, protože z pohledu úřadu vyvrcholí až po volbách. Zatím pouze monitorují dění. „Pokud máme něco kontrolovat, tak to můžeme až poté, co to proběhne. Takže hlavní část naší práce přichází až po volbách, poté, co strany uzavřou volební účetnictví a zprávy o financování kampaně,“ upozornil.

Za nejlepší řešení napětí ve vedení dohledového úřadu by považoval, kdyby se pravidla pro fungování instituce dostala do zákona. Domnívá se, že je především v zájmu samotných politických stran zajistit, že předseda nebude mít ve svých rukou všechny pravomoci.

Další člen úřadu Jan Outlý v Interview ČT24 předsedova slova odmítl. „Takto řečeno to není pravda. Podíváme-li se do organizačního předpisu, tak všichni zaměstnanci včetně členů, kteří jsou veřejnými funkcionáři, jsou pod řízením předsedy. Předseda schvaluje veškeré jejich kroky, členové bez pověření předsedou se za aktuálního stavu ani nemohou pustit do kontroly,“ poukázal.

Jan Outlý vnímá několik výzev, které letošní předvolební kampaň kontrolorům přinese. Na první pozici zařadil marketingové schopnosti vládního hnutí ANO. „Poprvé bude obhajovat vítězství ve volbách politický subjekt, který je velmi silně založen na politickém marketingu, který provozuje soustavně, můžeme říct až extenzivně. S tím se vždy pojí nebezpečí rozlišování hranice, kdy ministři vystupují z titulu ministra – držitele veřejné funkce – a kdy se ocitají v roli kandidáta ve volbách. Velká výzva bude to uhlídat, protože hranice je někdy dosti tenká,“ zdůraznil.

Politici by měli rozlišovat, kdy vystupují jako veřejní činitelé a kdy jako kandidáti

Rozpoznat rozdíl mezi běžnou prezentací politiků a předvolební kampaní může být pro dohledový úřad složité. „Prezentovat svoji práci nemůžete politikům zakázat. Problém je v tom, pokud do toho jdou veřejné peníze, pokud je facebookový profil sponzorován z veřejných peněz, tak je potřeba, aby to byl čistě pracovní profil. Máme příklady politiků, kteří na to dbají – mají tam úřední hodiny, kontakty na ministerstvo, jsou tam oficiální výstupy z ministerstva. Máme politiky, kteří nemají hranici striktně oddělenou, a tam může nastat problém,“ srovnal člen úřadu.

Jako příklad, jak složité je rozlišit, co je součást práce politika a co je kampaň, postavil Jan Outlý mítinky prezidenta Miloše Zemana s veřejností při cestách do krajů před volbami, které se konaly počátkem roku 2018.

„Vzbudily velkou polemiku. Byla otázka, jestli setkání s občany na náměstí v době kampaně se dá považovat za něco, co spadá do kampaně prezidenta. V ministerské úrovni to může nastat úplně stejně. Politik, který kandiduje znovu ve volbách, musí dbát na to, aby tam, kde vystupuje jako úřední osoba, vystupoval odděleně od situací, kdy vystupuje jako kandidát ve volbách,“ podotkl.