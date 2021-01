Detektivové vyšetřují, proč policie neodhalila oslavu podnikatele Bendy

Zatímco podnikatel Benda slavil bez povšimnutí, jen o několik kilometrů dál dorazily do rockového klubu ve stejné době čtyři policejní hlídky. „Mohu vám pouze říci, že činnost a postup policistů při kontrolách dodržování vládních nařízení prověřuje odbor vnitřní kontroly,“ řekla mluvčí severočeské policie Veronika Hyšplerová. Policie si navíc od teplických strážníků vyžádala 21 hodin záznamů z kamerového systému.

Další účastník, místopředseda rady České televize Jiří Šlégr, vyfocený před vchodem, ve funkci zůstává a stejně jako expremiér Jiří Paroubek se hájí, že byl na akci pracovně. „Možná by bylo lepší, kdyby to nevysvětlovali a přijali odpovědnost,“ řekl vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

Případem dalšího účastníka, již odvolaného ředitele liberecké krajské police Vladislava Husáka, se zabývá kontrolní oddělení policejního prezidia. „Běží kázeňské řízení, na jehož konci může rozhodnout o uložení kázeňského trestu od písemného napomenutí po odnětí služební hodnosti, což ve svém důsledku vede k propuštění ze služebního poměru,“ nastínila možný vývoj mluvčí policejního prezidia Kateřina Rendlová.

Podle Hamáčka by po takovém incidentu Husák neměl zastávat jakoukoliv vysokou funkci u policie. Samotné prezidium předpokládá, že výsledek šetření by mohl být do čtyř týdnů.