Další nápor rezervační systém na očkování zvládne, tvrdí vládní zmocněnec Dzurilla

Zpočátku zahlcený rezervační systém na očkování, jehož úvodní problémy umocnil nedostatek vakcín, doznal minulý týden úprav. Lidé mají nově dostávat druhý PIN až s jistotou volného místa k očkování. Podle vládního zmocněnce pro technologie a digitalizaci Vladimíra Dzurilly by další registrace měla probíhat hladce, řekl to v pondělních Událostech, komentářích. Podle IT odborníka Jiřího Hlavenky (Piráti) by celému systému prospěla decentralizace.