Kabátek zůstane ředitelem VZP. Správní rada přednostní očkování nevnímá jako porušení předpisů

Kabátek už dříve řekl, že se nechal očkovat hlavně proto, že chtěl ochránit kolegy a zdravotníky, se kterými se denně setkává. „Důvod (k očkování) je mezi lékařem a pacientem,“ uvedla Adámková. Doplnila, že správní rada o odvolání ředitele nehlasovala. Po konzultaci s právniky přijala usnesení, že předpisy neporušil.

Kabátek kvůli přednostnímu očkování sklidil kritiku. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) řekl, že každý slušný člověk by měl na to reagovat a že Kabátek by měl vyvodit důsledky sám pro sebe.

Kvůli postupu při očkování ve Státním zdravotním ústavu (SZÚ) už rezignoval jeho ředitel Pavel Březovský. Důvodem byly informace, že se v ústavu očkovali vedle zaměstnanců i jejich příbuzní. Kvůli očkování v SZÚ pak ministr zdravotnictví odvolal svou náměstkyni Alenu Šteflovou, která se nechala přednostně očkovat společně s manželem.