Lidé vracejí vánoční dárky, jistotu mají u e-shopů. V kamenných prodejnách záleží na obchodníkovi

I v běžných obchodech převážně s potravinami lze nyní zboží vracet. „Samozřejmě vracíme zákazníkům ihned peníze za zakoupené zboží,“ vysvětluje manažerka hypermarketu Tesco v Ostravě Andrea Marková. Podobný systém funguje i v dalších supermarketech.

Asi v nejsložitější situaci jsou lidé, kteří koupili dárek v kamenném obchodě, který výdejní okénko nemá a je zavřený. Zboží lze vrátit, ovšem zákazník se musí dohodnout přímo s obchodníkem.

„Žádná povinnost ze zákona pro podnikatele neplatí, že by musel umožnit vrácení či výměnu zboží za jiné, jakmile zaplatíte v kamenné provozovně a odejdete, už automaticky ztrácíte nějakou možnost vrácení jako je třeba u e-shopu vrácení do 14 dnů bez udání důvodu,“ vysvětluje mluvčí České obchodní inspekce Jiří Fröhlich.

Vracení zboží v době epidemie a PSA

Na vracení nevhodných dárků pravidla protiepidemického indexu PES nepamatují. Platí to, co dosud, při koupi zboží v e-shopu ho lze do 14 dnů bez udání důvodu vrátit. Stačí poslat mail. Do dalších dvou týdnů pak musí zákazník zaslat i zboží. Oba kroky lze spojit, tedy zaslat zboží s písemnou výpovědí dohromady. Vhodné je výrobek zabalit do původního obalu.