Nákladní dopravu má převést na koleje třeba zdražení mýta. Vlečky zatím dál mizí

video UDÁLOSTI: Česko už dvacet let hlásí snahu převést část nákladní dopravy na koleje, zatím se to nedaří

Kamiony v současnosti převezou asi čtyřnásobek objemu zboží oproti nákladním vlakům. Jsou sice o trochu dražší, pro přepravce je ale mnohem snazší obrátit se na řidiče než vypravit vagon.

V současnosti je problém hlavně v tom, že je železniční nákladní doprava oproti té silniční málo flexibilní – což je zase důsledek malé poptávky. Protože je méně jednotlivých vozových zásilek, je také méně vlaků sestavených z nich. Firma, která nestihne svůj vagon naložit včas, tak musí čekat třeba až do dalšího dne. V železniční nákladní dopravě v současnosti převažují ucelené soupravy, například 30 vagonů uhlí jedoucího z dolu do elektrárny nebo kontejnery přepravované z německého přístavu do překladiště.

Menším přepravcům se příliš nevyplatí spoléhat se na železnici a vesměs to nedělají. Když některá firma obnoví vlečku – jako se to nedávno stalo v pivovaru v Potštejně –, je to spíše z přesvědčení. „Pustili jsme se do toho proto, že je to správná věc, jsme o tom přesvědčeni, jsme tady mašinkáři. Ale logisticky je to náročnější. Není to taková sranda jako poslat to kamionem,“ podotkl obchodní zástupce pivovaru Filip Kočí. A jestliže v Potštejně vlečku obnovili, v Jiříkově naopak vytrhali koleje u starého nádraží, kde se nakládalo dřevo.