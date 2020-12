KMV slavnostně zahájily dopravu na kyselské vlečce

Ke stáčírně vlaky nedojedou, pomoci může lanovka

Kyselská trať je nyní kratší, než bývala. Kdysi vedla až do stáčírny, nyní končí na druhém břehu Ohře. KMV přitom nepočítají s jejím opětovným prodloužením. Podle Pasquala by to bylo nesmírně složité a technicky těžko proveditelné i proto, že v možné trase stojí budovy někdejších lázní. Společnost slíbila, že historické budovy zrekonstruuje. K dopravě nákladu ze stáčírny k vlakům tak musí KMV používat nákladní automobily.

Ředitel firmy ovšem naznačil, že se to může změnit. „Řešením by byla lanovka, která by překlenula řeku na místo nakládky,“ řekl Alessandro Pasquale.