„Zátopek je film pro velká plátna,“ říká režisér Ondříček. Premiéra se odložila stejně jako olympiáda

Zatímco hudební interpreti a divadelní soubory se po koronavirové krizi vrátí do režimu představení s diváky, filmové snímky dost možná zůstanou pouze na streamovacích službách. Ať už to dopadne jakkoliv, v globálním měřítku nejspíš částečně zmizí exkluzivita bílých pláten v kinosálech.

Bylo to hrozně těžké mentálně, ale fakticky nebyla jiná možnost. My jsme chtěli být za prvé spojení s tou olympiádou a za druhé já měl takový sen, že to bude v letním období, kdy se lidé na ten film podívají a můžou si jít rovnou zaběhat. To rozhodnutí ale bylo spojené i s různými sponzory a partnery filmu, kteří toto období vyžadovali.

Zmínil jste, že by film mohl publikum aktivizovat k běhu nebo zdravému životnímu stylu. Vidíte v tom ten přesah? Zvlášť v období, které přijde po koronavirové krizi?

To by bylo skvělé. Dokonce mám i zkušenost, že lidé, kteří ten film viděli, tak je to opravdu nějak aktivovalo. Šli někam běhat, šli do přírody. Po takové věci, která potkala celou planetu, by bylo úžasné, kdyby lidé našli nějaký takový stimul. Vidím to i na svém synovi, kterému je šestnáct let a který film viděl. Od té doby běhá a věnuje se tomu opravdu velice intenzivně a mě to nesmírně těší.

Zátopka nechceme dávat on-line

Je pro vás novou zkušeností zavřít film „do trezoru“ na jeden rok, jak je tomu v případě Zátopka?

Ano, je to pro mě nová zkušenost a nikomu bych to nepřál. Na druhou stranu ale pevně doufám, že Zátopek bude na plátnech kin. Je to film natočený pro kina a nechceme ho dávat jen on-line, a proto čekáme, aby kinům a divákům přinesl takhle radost.