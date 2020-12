Muzikanti jsou jako drobní podnikatelé, říká Dan Bárta. Doba podle něj kreativitě nepřeje

Hlasivky podle Bárty mohou zlenivět, když jim chybí každodenní praxe. „Pro každého muzikanta v Čechách je už dost dlouho podzim takový vrchol sezóny, kdy se hraje v podstatě ob den. Zpívat dvě hodiny na pódiu je vlastně aerobní výkon, cvičení. Toho všeho ubývá. U každého řemesla méně praxe znamená víceméně lenivění zúčastněných skupin svalů. A hlasivky jsou také sval,“ vysvětluje muzikant.

To, že nemožnost koncertovat přináší například inspiraci či čas na jiné projekty, si Bárta nemyslí. V době uzavření škol je podle něj třeba zreorganizovat domácnost, pak přichází často paralýza. „Ten nejoptimističtější člověk to může vzít jako výzvu. Ale myslím, že ta běžná denní rutina se fakt změnila, takže spíš bylo třeba se naučit, jak vyřešit školu a home office ve dvou místnostech. A trošku přeházet priority, co je teda důležitější a jestli se má člověk hroutit, když má za týden doma trochu nepořádek,“ říká Bárta.

Covidová doba může být inspirativní podle něj pro angažované umělce nebo lidi, kteří se živí satirou. „Ale vlastně musím říct, že ta první vlna, to znamená jaro a začátek léta, byly spíš až paralýza, protože člověk najednou ztratil smysl i důvod. Ty otázky, které si našinec pokládal, byly skoro existenciální,“ míní s tím, že teď už se stav podle něj zlepšil a vrátil se ke skládání.

Kapelu introvertů bylo třeba srovnat „do latě“

Na předpověď dalšího vývoje kultury, která se ve většině odvětví zastavila, si netroufá. „Když si vezmete zábavu, tak pandemická doba moc zábavná není. Pokud je třešinkou na dortu, tak se tam teď ta třešinka prostě nedá. V téhle chvíli je to pro lidi, kteří fungují v zábavním průmyslu, trošku smůla a musíme to zatím akceptovat. I když na té osobní rovině je to fakt nepříjemné, protože jde prostě výpadek 90 procent příjmů a to neudělá dobře vůbec nikomu,“ říká zpěvák. Podle něj ale mají stejnou smůlu jako OSVČ v kultuře všichni drobní podnikatelé.

Jemu teď více než konzumování kultury chybí cestování, které má jako relax po práci. Na albu Kráska a zvířený prach prý nejvíce piloval komunikaci uvnitř kapely, kde jsou, jak říká, všichni svým způsobem introverti. Každý chce prý odevzdat to nejlepší, proces je ale třeba udržet „v lati“.