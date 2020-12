Do Prahy se na Vánoce vracejí turisté. Jsou to hlavně Češi, říká průvodkyně

Letošní Vánoce v Praze zachraňují turisté z Česka. Kvůli pandemii koronaviru jsou svátky jiné oproti těm předchozím, kdy na konci roku příjížděly každoročně do hlavního města stovky tisíc turistů z celého světa. V centru metropole nejsou letos ani tradiční velké vánoční trhy, výstavy a koncerty, kde by se mohli lidé potkávat. Prahou teď provádíme pouze Čechy, vypráví Andrea Zimová, která ukazuje turistům hlavní město už přes dvacet let.