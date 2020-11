Kontrola státních zástupců odhalila další pochybení teplické věznice. Rath čekal na zařazení zbytečně dlouho

„Doplňujícím šetřením bylo zjištěno, že Vazební věznice Teplice porušila ustanovení § 6 odst. 4 Vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody,“ uvedl na dotaz ČT mluvčí Nejvyššího státního zastupitelství Petr Malý.

Podle zmíněného paragrafu má správa věznice po vstupní lékařské prohlídce a zařazení odsouzeného do příslušného stupně zabezpečení bez zbytečného odkladu všechny podklady zaslat na Generální ředitelství Vězeňské služby. To má následně rozhodnout o umístění odsouzeného do konkrétní věznice.

„Ze zprávy Krajského státního zastupitelství v Ústí nad Labem vyplývá, že v případě odsouzeného MUDr. Davida Ratha došlo k bezdůvodné, více než třítýdenní, prodlevě při zaslání údajů nezbytných k rozhodnutí o umístění odsouzeného do konkrétní věznice Generálnímu ředitelství Vězeňské služby,“ upřesnil Malý.

Do teplické vazební věznice nastoupil David Rath v říjnu 2019. Koncem ledna 2020 byl převezen na Ruzyni.