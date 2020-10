Otevírá se most u hranic s Rakouskem. Od pátku také fungují dva obchvaty na Vysočině

Na hlavním silničním tahu z Českých Budějovic směrem na Rakousko končí dlouhodobá uzavírka. Po půl roce objížděk a s nimi souvisejících kolon se tam do provozu vrací opravený most u Netřebic. Stavba oficiálně pokračuje do sobotní půlnoci, ale s opatrností průjezdný už je. Také se nově zkracuje jízda mezi Jihlavou a Žďárem nad Sázavou. Na této trase byly současně uvedené do provozu hned dva obchvaty.