Blatný místo Prymuly? Šéf Fakultní nemocnice Brno předpokládá, že by jeho náměstek nabídku přijal

Ani po schůzce s prezidentem Milošem Zemanem nechtěl premiér jméno kandidáta na post ministra zdravotnictví prozradit. Řekl jen, že se jedná o zkušeného lékaře i manažera. „Já myslím, že to je velice dobrý kandidát, má obrovské mezinárodní zkušenosti,“ popisuje Babiš.

„Nevím, jestli se to dá hodnotit jako nabídka, ale ta konzultace vím, že proběhla,“ sdělil Štěrba. Na otázku, jestli by měl Blatný o funkci zájem, šéf brněnské nemocnice řekl, že předpokládá, že ano.

Dětský hematolog a zdravotnický náměstek

Blatný by tato kritéria splňoval, brněnský hematolog totiž v minulosti pracoval v nemocnicích v Irsku. Nyní tráví nejvíce času na oddělení dětské hematologie v Brně. Jako místní přednosta má pod sebou navíc na sedmdesát zdravotníků, v nemocnici působí i jako náměstek.

Na veřejnosti naposledy vystupoval hlavně v souvislosti s tamními protiepidemickými opatřeními. „Patnáct let jsem dělal panu docentovi náměstka. Jeho prvním krokem v úřadu by mělo být maximální zdůrazňování důležitosti opatření. Nesmí zapomenout na to, že pokud nechce být zimním ministrem na jeden měsíc, musí předkládat a připravit zákony,“ uvedl člen výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny a lékař Vlastimil Válek (TOP 09).